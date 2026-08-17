Путин на неделе проведет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на текущей неделе. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Уважаемые коллеги, на этой неделе президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, - сказал Мишустин.

По его словам, правительство планировало обсудить, как идет их реализация, а также как выполняются конкретные задачи по укреплению устойчивости российской экономики и по повышению качества жизни людей.

Ранее сайт KP.RU писал, что Правительство России расширило действие режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей.