В Госдуме хотят создать единый список причин для брака с 16 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать единый для всех регионов перечень уважительных причин для разрешения вступать в брак в 16–17 лет. Сейчас такие основания устанавливают муниципалитеты, что, по мнению депутата, выходит за пределы их компетенции.

По закону в России брачный возраст наступает с 18 лет, но при наличии уважительных причин заключить брак можно и раньше. Однако единого перечня таких причин на федеральном уровне нет. В обращении на имя главы Минюста Константина Чуйченко Останина отметила, что к ней поступило обращение мэра Братска, в котором указывается на необходимость унификации подхода.

Депутат также попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления при закреплении таких перечней. Инициатива направлена на устранение правовой неопределённости и приведение практики в соответствие с Семейным кодексом.

Ранее KP.RU писал, что в Госдуму внесён законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей для родителей школьников на покупку формы. Мера должна действовать по всей стране и распространяться на каждого ребёнка. В настоящий момент расходы на сборы в школу достигают 19 тысяч рублей.