Фото еды могут привести к ожирению: объяснение врача

Лишний вес может появиться при частых походах в рестораны. Фото: zarzamora / Shutterstock / Fotodom

Не только состав рациона, но и повседневное отношение к еде может влиять на риск набора веса. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, какие привычки способны незаметно провоцировать переедание и ожирение. Об этом пишет NEWS.ru.

«Мысли о еде часто всплывают, и человек ест больше и чаще, чем реально нужно. Для борьбы с этой привычкой, ведущей к ожирению, хорошо помогает как раз какое-то альтернативное занятие, которое увлечет гораздо больше», – отметил Умнов.

По словам врача, лишний вес может появиться при частых походах в рестораны и заказах готовой еды. В меню заведений нередко преобладают пицца, паста с соусами, жареные блюда и другие калорийные продукты. Дополнительно аппетит могут усиливать фотографии еды, рецепты и видео с приготовлением сладостей.

Умнов также посоветовал не злоупотреблять сладким чаем и кофе с молоком. Еще одной проблемой специалист назвал нерегулярное питание: после тяжелого дня человек может выбрать фастфуд вместо полноценного домашнего ужина.

Ранее сайт KP.RU писал, что проблема ожирения затрагивает все больше людей, в том числе детей и подростков. Эндокринолог Васюкова рассказала, насколько распространен лишний вес среди юных россиян.