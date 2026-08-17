"Мы все предусмотрели": ЦИК готов к провокациям на выборах, к использованию в них жертв мошенников

Памфилова: ЦИК готов к провокациям, к использованию в них жертв мошенников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЦИК готов к провокациям и использованию в них жертв мошенников. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Понимаем, что провокации могут быть, могут задействовать базу обманутых, кого они ограбили, базу колл-центров, которые там сидят на Украине. "Хочешь, чтобы вернули деньги, сходи там на участок, соверши то-то-то". Мы это все предусмотрели", - рассказала Памфилова.

По её словам, есть резервные участки и резервные источники питания, а также ответственный человек на участках.

"Кто внутри комиссии отвечает за эвакуацию, если это понадобится, за предотвращение возможных провокаций. Чтобы помогать сотруднику правоохранительного органа, который дежурит на участке, предупреждать и так далее", - добавила она.

Ранее сайт KP.RU писал, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, включая Москву.