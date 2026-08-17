В КСИР опровергли заявление Трампа о неофициальных контактах Ирана и США Фото: REUTERS.

Корпус стражей исламской революции Ирана не ведет диалога с США. Об этом заявил официальный представитель КСИР (подразделения вооруженных сил Ирана) Хосейн Мохеби.

«Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», — отметил представитель КСИР в интервью агентству Tasnim, фактически обвинив Трампа во лжи.

До этого президент США Дональд Трамп, по словам журналиста Fox News Трея Йингста, заявил о наличии неофициального канала связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Более того, Трамп говорил о том, что Вашингтону удалось установить полный контроль над Ормузским проливом. Только и это заявление опроверг Иран, подчеркивая, что Тегеран решает, какие суда могут передвигаться по проливу.