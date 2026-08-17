Голикова: семейную налоговую выплату получили 1,2 млн родителей в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодную семейную налоговую выплату получили 1,2 миллиона родителей, воспитывающих 2,7 миллиона детей. Об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 1 июня этого года стартовала новая мера поддержки для работающих родителей — ежегодная семейная выплата. На текущий день выплату уже получили 1,2 миллиона родителей, воспитывающих 2,7 миллиона детей», — приводятся слова Голиковой в сообщении её аппарата.

Выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающих двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Заявление можно подать до 1 октября.

Льготу одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превышал полтора прожиточного минимума в регионе и при отсутствии долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявку в течение десяти рабочих дней, а в случае одобрения перечисляет средства в течение пяти дней.

Новая семейная налоговая выплата позволяет работающим родителям с двумя и более детьми с низким доходом вернуть часть уплаченного НДФЛ, снижая эффективную ставку налога до 6%.

Ранее Минтруд разъяснил порядок сохранения права на семейную выплату после совершеннолетия ребёнка. Для этого необходимо предоставить в Социальный фонд справку об очном обучении, а в некоторых случаях — о размере стипендии.