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НовостиВ мире17 августа 2026 13:44

В России призвали Британию к ответу: действия на Украине не останутся незамеченными

Посольство РФ: действия Лондона на Украине приведут к последствиям
Людмила МИТРОХИНА
В России призвали Британию к ответу: действия на Украине не останутся незамеченными

В России призвали Британию к ответу: действия на Украине не останутся незамеченными

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России призвали Британию к ответу. Лондон своими действиями на Украине показывает, что хочет дальнейшей эскалации конфликта. Об этом рассказали в российском посольстве.

«Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками», — резюмировали в посольстве РФ.

Также в дипведомстве подчеркнули, что решения Британии не останутся незамеченными. Лондону придется ответить за соучастие в преступлениях Киева. В посольстве подчеркнули, что сейчас Лондон выступает в качестве пособника кровавых преступлений киевского режима. Ранее KP.RU сообщил, что использует британские дроны для нанесения ударов по РФ.