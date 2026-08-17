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Сообщения о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь России подтверждают, что Лондон делает ставку на эскалацию конфликта. Об этом заявили в посольстве РФ.

«Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру», - говорится в комментарии посольства России.

Отмечается, что Великобритания выступает пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов. В посольстве добавили, что у действий Лондона будут последствия, и Великобритании придется ответить за соучастие в преступлениях киевского режима.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства ПВО за сутки сбили четыре реактивные снаряда системы залпового огня Himars и Vampire и 797 беспилотников ВСУ.