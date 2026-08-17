Более 1100 человек погибли из-за аномальной жары в Испании с начала августа Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине августа в Испании зафиксировано 1108 смертей, связанных с аномальной жарой. Это на 146 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает La Vanguardia со ссылкой на данные Системы ежедневного мониторинга смертности (MoMo).

Этот показатель стал третьим по величине за первые 15 дней августа с момента начала работы системы в 2015 году, уступая лишь рекордным значениям 2018 и 2022 годов. Среди погибших — 670 женщин и 438 мужчин. Большинство жертв (1070 человек) были старше 65 лет, из них 659 — старше 85 лет.

Аномальная жара продолжает удерживаться в стране, власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Метеорологи прогнозируют сохранение высоких температур в ближайшие дни.

Ранее KP.RU писал, что в Испании после наблюдения за солнечным затмением за медицинской помощью обратились 511 человек, жаловавшихся на головокружение, тревожность и проблемы с глазами. Больше всего случаев зафиксировано в Каталонии (115), Мадриде (101) и Стране Басков (58).