У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4 Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр находился почти в сотне километров от краевого центра, однако в Петропавловске-Камчатском колебания земной поверхности ощущались достаточно отчетливо. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Специалисты уточнили, что интенсивность сотрясений в городе по предварительным оценкам достигла трех баллов по шкале интенсивности. Такие колебания обычно не приводят к разрушениям, но могут быть заметны в верхних этажах зданий.

По данным ученых, землетрясение произошло ровно в 0:38 по местному времени (в Москве в это время было 15:38 понедельника. — Прим.ред.). Очаг подземного удара залегал на глубине 44 километров, а эпицентр располагался в 94 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского с координатами 52,8 градуса северной широты и 159,9 градуса восточной долготы.

Стоит отметить, что это не единственное заметное сейсмособытие в мире за последнее время. 15 августа землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Испании неподалеку от города Гранада, о чем сообщил Национальный географический институт королевства.