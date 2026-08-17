Россиянин случайно убил дочь и возлюбленную, обрабатывая квартиру от насекомых Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Ставропольского края будут судить. Он ответит перед законом за то, что убил возлюбленную и свою 14-летнюю дочь. Причем сделал он это случайно, обрабатывая квартиру от насекомых. Об этом пишет «КП-Ставрополь» со ссылкой на сведения следственных органов.

«Фигурант пренебрег размещенной на упаковке информацией о способе применения и требованиях мер предосторожности и превысил рассчитанную производителем норму. В результате преступной небрежности ядовитый газ распространился в комнате. От отравления наступила смерть 14-летней дочери фигуранта и его сожительницы», — пишет издание со ссылкой на слова представителей СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ранее KP.RU рассказал о еще одной трагедии. Она произошла под Ростовом. Там жестоко расправились с 13-летней девочкой. Жертве нанесли не меньше десятка ножевых ранений. Предполагается, что с девочкой расправился бывший возлюбленный ее старшей сестры.