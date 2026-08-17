В Петербурге задержан 15-летний подросток по делу о теракте на железной дороге Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток по подозрению в совершении теракта на железной дороге. Об этом 17 августа, в понедельник, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, несовершеннолетнему уже предъявлено обвинение.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ передала, что в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодаре ФСБ предотвратила покушение на офицера военкомата. Злоумышленник планировал взорвать его автомобиль по указанию украинских спецслужб, но был задержан Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства подготовки теракта.