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НовостиПолитика17 августа 2026 14:10

Гехт: каждый десятый мужчина в Ненецком АО ушел на СВО

Губернатор Ненецкого АО объяснила, почему каждый десятый мужчина решиона ушел на СВО
Вениамин ЗАХАРОВ
Гехт: каждый десятый мужчина в Ненецком АО ушел на СВО

Гехт: каждый десятый мужчина в Ненецком АО ушел на СВО

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Каждый десятый мужчина в Ненецком автономном округе ушел на СВО. Об этом заявила глава региона Ирина Гехт во время встречи с президентом Российской Федерацией Владимиром Путиным.

"У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на СВО. Это, знаете, тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину", - сказала Гехт.

По её словам, в регионе реализуются 14 обязательных мер поддержки, а также 38 дополнительных финансовых мер, в частности, предоставление земельного участка или компенсации за него.

Как ранее писал сайт KP.RU, по словам главы государства, у Ненецкого автономного округа есть возможности поддерживать участников спецоперации и назвал хорошим состояние бюджета региона.