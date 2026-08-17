CNN: на Украине почти исчерпан запас ракет для комплексов Patriot. Фото: Jens Battnerdpa/Global Look Press

Украина практически исчерпала запас ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и в ряде случаев уже не может использовать системы против баллистических ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полученный доступ к одной из установок на украинской территории.

По данным телеканала, пусковая установка не производила запусков около шести недель. Главный инженер подразделения отметил, что наличие самого комплекса без ракет-перехватчиков делает его бесполезным. Дефицит связан с глобальной нехваткой таких ракет, которая усилилась после их масштабного применения в ходе войны США и Израиля с Ираном.

Ранее The Guardian назвала ситуацию с ПВО Украины «полным фиаско» для НАТО. Обещанные системы так и не поступили в достаточном объёме. Мировое производство ракет для Patriot покрывает лишь треть от реально необходимого Украине объёма.