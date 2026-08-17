Зачем россиянам нужна справка в бассейн: вот что говорит врач

От бассейна стоит отказаться при кожных заболеваниях, открытых ранах и инфекциях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Занятия в бассейне могут приносить пользу организму, однако перед посещением некоторых спортивных комплексов потребуется медицинская справка. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, зачем нужен такой документ и в каких случаях от плавания лучше отказаться. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Ни в коем случае не надо ходить в бассейн с бронхитом, ангиной и так далее. Потому что любые водные процедуры активируют работу всех наших слизистых. Инфекция начнет беспокоить вас еще больше», – предупредила Лапа.

По словам специалиста, справка помогает убедиться, что человек не имеет заболеваний, при которых посещение бассейна может быть опасным для него самого или окружающих. Перед выдачей документа врач проводит осмотр и при необходимости назначает анализы.

Также от бассейна стоит отказаться при кожных заболеваниях, открытых ранах и инфекциях. В таких случаях водные процедуры могут ухудшить состояние и создать риск для других посетителей.

Ранее Роспотребнадзор объяснил россиянам, какие правила гигиены важно соблюдать при посещении бассейна, чтобы снизить риск инфекций и безопасно заниматься плаванием.