ЦИК исключил Бречалова из списка «Единой России» на выборах в Госдуму Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия России исключила бывшего главу Удмуртской Республики Александра Бречалова из зарегистрированного федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

Согласно принятому постановлению, Бречалов исключён на основании личного письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах. Причины такого решения не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин 29 июля подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Удмуртии Александра Бречалова на основании его личного заявления о досрочной отставке. Бречалов руководил республикой на протяжении девяти лет.

10 августа Александр Бречалов был назначен гендиректором консалтинговой компании «Апекс», управляющей организации железнодорожного холдинга «Вектор рейл».