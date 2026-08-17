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НовостиПолитика17 августа 2026 14:32

ЦИК исключил Бречалова из списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Экс-глава Удмуртии отказался от дальнейшего участия в выборах по личному заявлению
Анна АДАМАЙТЕС
ЦИК исключил Бречалова из списка «Единой России» на выборах в Госдуму

ЦИК исключил Бречалова из списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия России исключила бывшего главу Удмуртской Республики Александра Бречалова из зарегистрированного федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

Согласно принятому постановлению, Бречалов исключён на основании личного письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах. Причины такого решения не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин 29 июля подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Удмуртии Александра Бречалова на основании его личного заявления о досрочной отставке. Бречалов руководил республикой на протяжении девяти лет.

10 августа Александр Бречалов был назначен гендиректором консалтинговой компании «Апекс», управляющей организации железнодорожного холдинга «Вектор рейл».