В России начнут работать Центры долголетия: кто может туда обратиться Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года в России появятся центры медицины здорового долголетия. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время доклада председателю правительства Михаилу Мишустину.

«2026 год является годом переходным, когда все субъекты Российской Федерации должны провести необходимую подготовительную работу, а с 2027 года уже в каждом регионе страны такие центры (медицины здорового долголетия — прим. ред.) должны запуститься», — отметила вице-премьер.

Отмечается, что такие медицинские центры создаются для того, чтобы выявлять у россиян сложные заболевания на ранней стадии. В подобный медцентр может обратиться каждый. Прием будет вестись по ОМС. Также Голикова отметила, что в начале 2026 года открылся первый центр медицины здорового долголетия на базе РНЦ хирургии им. академика Б.В. Петровского Минобрнауки России. Центр будет вести регионы, внедрять технологии, проводить исследования и готовить кадры.

Ранее KP.RU передал слова Голиковой о том, что с 1 июня 2026 года стартовала новая мера поддержки семей с детьми. Вице-премьер уже отчиталась о первых результатах.