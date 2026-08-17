Судьба партии «Яблоко» решена: объявлено решение Верховного суда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна судьба партии «Яблоко». В Верховном суде было объявлено решение о том, что партия была снята с выборов правомерно, жалоба «Яблока» отклонена.

«Решение Верховного суда России оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в документе судебного органа.

Также отмечается, что судебное решение о невозможности участия «Яблока» в выборах вступило в законную силу. Партия не сможет принять участие в выборах. Напомним, «Яблоко» была замечена в финансировании своей деятельности из-за рубежа. В партии не соглашаются с этими обвинениями. Но были и другие нарушения во время проведения предвыборной агитации.

Ранее KP.RU сообщил, что председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что «Яблоко» была зарегистрирована на выборы законно. О неправомерной деятельности стало известно позже, соответствующее решение выносит суд.