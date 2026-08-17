ЦИК рассмотрит исключение «Яблока» из бюллетеня на ближайшем заседании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЦИК РФ после решения Верховного суда об отклонении жалобы «Яблока» внесёт изменения в бюллетень, исключив партию. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Бюллетени еще не готовились. Они только что утверждены, идет их корректировка. После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень. Я думаю, что на ближайшем заседании ЦИК этот вопрос мы должны будем в соответствии с решением суда рассмотреть», — резюмировал представитель ЦИК.

Центризбирком примет решение о корректировке бюллетеня в самое ближайшее время. Напомним, 17 августа Верховный суд РФ отклонил жалобу «Яблока», оставив в силе решение об отмене регистрации партии на выборах Госдумы. Партия заявила, что продолжит подавать жалобу на решение Верховного суда. Ранее KP.RU передал слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой о том, что партия «Яблоко» зарегистрирована в Центризбиркоме законно.