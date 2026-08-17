На Украине назвали причину крушения Су-24М в Хмельницкой области Фото: REUTERS.

Крушение истребителя Су-24М Вооруженных сил Украины, произошедшее в Хмельницкой области 16 июня, предварительно связали со столкновением с птицей. Такие выводы следуют из расшифровки данных бортового самописца, которую провели специалисты Государственного бюро расследований Украины, пишет украинское издание «Страна».

Согласно данным предварительного расследования, в ходе полёта у самолёта отказали элементы системы управления, расположенные на левом крыле. Этот сбой привел к полной потере управления воздушным судном. В результате трагедии оба пилота погибли.

Напомним, что 10 августа в Одесской области уже разбился еще один украинский военный самолёт — истребитель МиГ-29. Та авария случилась во время выполнения боевого задания. Как тогда сообщалось, причиной якобы стал нештатный режим работы двигателя в момент запуска авиационной ракеты. При этом была версия и с «дружественным огнём» по самолёту.