ВС России поразили в порту Одессы сухогруз с вооружением для ВСУ Фото: Shutterstock.

Российские военные в течение дня нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, который доставил вооружение и боевые припасы для Вооружённых сил Украины. Об этом 17 августа, в понедельник, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, в данной гавани ВС РФ поразили склады военного имущества Киева. Атака российской армии была произведена дронами, а также и высокоточным оружием.

Также российское военное ведомство сообщило, что в порту Николаев военные РФ успешно поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ. Удар нанесён в рамках планомерной работы по уничтожению военной логистики противника.

17 августа Минобороны РФ также сообщало об ударах по порту Одессы, где были поражены патрульный катер типа «Тарантул», обеспечивавший безопасность судов ВСУ, и резервуары с топливом. ВС РФ также поразили сухогруз с вооружением в порту Николаев.