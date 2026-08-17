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НовостиВ мире17 августа 2026 15:21

NYT: доступ Киева к спутниковым снимкам расширился благодаря США и частникам

Компания Vantor на протяжении нескольких лет сотрудничает с Украиной, сообщает NYT
Вениамин ЗАХАРОВ
Компания Vantor делает различные спутниковые снимки, снимая лесные пожары, прибывших в Испанию мигрантов (на фото), военные базы и прочее

Компания Vantor делает различные спутниковые снимки, снимая лесные пожары, прибывших в Испанию мигрантов (на фото), военные базы и прочее

Фото: REUTERS.

Доступ Украины к спутниковым снимкам за последний год значительно расширился благодаря данным, которые предоставляют правительство США и частные компании. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, компания Vantor на протяжении нескольких лет сотрудничает с Украиной. Она недавно вывела на орбиту дополнительные шесть спутников, увеличив их общее число до десяти. Аппараты способны ежедневно охватывать до 7 млн кв. км поверхности Земли, чего достаточно для многократного наблюдения за всей зоной боевых действий на Украине.

Кроме того, спутники могут получать изображения одного и того же района до 15 раз в сутки. Отмечается, что такая функция помогает военным отслеживать небольшие изменения на местности.

Ранее сайт KP.RU писал, что минобороны США выделило компании Lockheed Martin более 22 млн долларов на второй этап экспериментов по созданию космических сетей передачи данных.