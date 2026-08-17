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НовостиВ мире17 августа 2026 15:33

На Курилах Путин подал четкий сигнал Японии: в США выделили важное из визита президента РФ в регион

MWM: поездка Путина на Курилы подчеркнула суверенитет России
Людмила МИТРОХИНА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, когда приехал на Курилы, дал четкий сигнал Японии. В этом уверены в США, там же подчеркнули главное из поездки российского политика в регион, пишет издание Military Watch Magazine.

«Этот визит носил ярко выраженный символический характер, поскольку состоялся всего за два дня до 15 августа — памятной даты, символизирующей годовщину выхода Японии из Второй мировой войны. Кроме того, Москва использовала его для обозначения своего суверенитета над этими островами», — говорится в сообщении от иностранного источника.

Напомним, в Японии раскритиковали появление Путина на Курилах. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Токио заниматься своими делами, а не высказываться «наездами» в адрес российского лидера. В МИД РФ напомнили, что Путин посетил территорию, которая входит в состав РФ, а значит, Японию это не должно волновать.