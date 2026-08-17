Компания Google зарегистрировала три товарных знака в России Фото: REUTERS.

Американский IT-гигант Google получил в России регистрацию сразу на три собственных товарных знака, включая логотип перспективного ИИ-приложения. Это следует из данных Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно официальным документам, заявки на регистрацию были направлены компанией ещё в конце лета и осенью 2025 года. В итоге положительное решение было принято Роспатентом в августе 2026 года. Правообладателем всех трёх объектов интеллектуальной собственности теперь значится непосредственно корпорация Google LLC.

В числе зарегистрированных символов оказались логотип сервиса AI Edge Gallery, знак Meridian, а также изображение абстрактных цветных кругов в фирменной гамме поисковика. Наличие этих патентов позволит американской корпорации предлагать пользователям различное оборудование и софт.

При этом важно напомнить, что официально головной офис Google LLC прекратил вести коммерческую деятельность в РФ ещё с 2022 года. В 2023 году российская «дочка» фирмы — ООО «Гугл» — была официально признана банкротом, и сейчас в отношении неё продолжается конкурсное производство. Помимо этого, на компанию регулярно накладываются судебные взыскания за отказ удалять с собственных ресурсов материалы, которые запрещены российским законодательством.

Недавно Таганский суд столицы в очередной раз оштрафовал Google LLC на сумму 7,6 миллиона рублей. Причиной стало то, что корпорация не удалила из своего магазина приложений Google Play запрещённый в России контент.