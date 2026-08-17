Власти Новороссийска рассказали о последствиях атаки ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новороссийска рассказали о последствиях удара ВСУ по городу. Всего из-за преступных действий киевского режима пострадало свыше 700 квартир и 100 частных домов. Об этом пишет мэр города Андрей Кравченко в своем аккаунте «ВКонтакте».

Также чиновник отметил, что в результате атаки ВСУ на город есть пострадавшие. Двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Коммунальные службы и волонтеры предпринимают меры по расчистке города от последствий атаки ВСУ.

«Городские службы, управляющие компании и волонтеры расчищают территории: убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья. В администрациях районов продолжается прием документов и формирование списков пострадавших. На данный момент в списках на получение компенсаций – 521 человек», — резюмировал Кравченко у себя в блоге.

Ранее KP.RU рассказал, как город переживал самые тяжелые минуты во время атаки киевского режима. И что творилось в Новороссийске сразу после окончания отражения удара ВСУ.