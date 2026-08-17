На Украине появились «вербовщики» на митинги: сколько стоит участие в протестах Фото: REUTERS.

На Украине появились вербовщики, которых называют «десятники» и «сотники». Они занимаются привлечением людей на митинги в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По информации источника, в регионах страны уже зафиксирована работа таких агитаторов. Собеседник агентства отметил, что большинство потенциальных участников акций на самом деле не вникают в суть политических требований.

Для многих людей поход на шествие становится просто способом заработать или возможностью оказаться в модной тусовке. По данным силовиков, за участие в подобных мероприятиях организаторы платят около 1000 гривен (около 2 тысяч рублей. — Прим.ред.).

Напомним, что 16 августа в центре Киева состоялась массовая акция. Тогда тысячи граждан потребовали от Владимира Зеленского объяснить причины отставки Михаила Федорова и вернуть его на должность.

Участники протеста утверждали, что глава киевского режима так и не дал внятного ответа общественности по поводу увольнения, которое произошло месяц назад. Они настаивали на восстановлении справедливости и требовали публичных разъяснений.