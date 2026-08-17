Bild: НАТО разработала стратегию на случай начала войны с Россией, фото: Сергей Елагин/GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс подготовил детальные планы на случай военного столкновения с Россией. Эти планы получили название Nato Land Warfighting Concept, как сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на свои источники.

Концепция была разработана под руководством американского майора Эндрю Пингрея. В начале конфликта НАТО планирует "сосредоточить усилия на борьбе с истребителями, ракетами и беспилотниками", в том числе путем "нанесения ударов по объектам в Калининградской области". На границе с Белоруссией и Россией планируется создание "автономной зоны", где будут действовать только дроны и автономная военная техника.

Следующий этап предполагает "атаку на военные объекты и пункты снабжения в России", включая аэродромы, заводы, мосты и железнодорожные станции. НАТО намерена использовать беспилотники и роботов для доставки снарядов и взрывчатки вглубь российской территории.

Напомним, что Россия неоднократно указывала на абсурдность самой идеи нападения ВС РФ на страны НАТО. Об этом говорили президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, депутаты, политологи, силовики - все. Однако все также указывают, что НАТО как раз открыто готовится воевать с Россией.

Также стоит напомнить красноречивую историю, когда латвийские Вооружённые силы уверяли, будто бы Россия "нападёт на НАТО уже вечером этого четверга". Это было 4 июня 2026 года.