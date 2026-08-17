В Курской области погиб мужчина, спасая брата-инвалида после атаки БПЛА Фото: REUTERS.

В Курской области в посёлке Велье Рыльского района погиб 69-летний мужчина, спасая брата-инвалида из горящего дома после атаки вражеского БПЛА. Он вытащил родственника через окно, но сам не успел выбраться. Об этом сообщил 17 августа губернатор Александр Хинштейн "Максе".

"Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат. Вместе с соседям ему удалось вытащить мужчину через окно, сам он вернулся в горящий дом и, к сожалению, не выбрался", - написал глава региона.

Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины, отметив мужественность его поступка. Губернатор пообещал, что "нелюди, причастные к гибели и ранениям" мирных граждан будут наказаны.

Ранее KP.RU писал, что в Большесолдатском районе Курской области мужчина наступил на мину и получил слепые осколочные ранения шеи и плеча. Губернатор Александр Хинштейн призвал жителей соблюдать бдительность и не пренебрегать мерами безопасности.