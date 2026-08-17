МИД Германии заявил, что принял к сведению слова Лаврова о жестком ответе Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали обещание главы российского МИД Сергея Лаврова дать жесткий ответ союзникам Украины. В Берлине заявили, что подобные угрозы для них не являются чем-то необычным, но на позиции страны они не повлияют.

«Угрозы и высказывания в адрес партнеров по Евросоюзу или НАТО — не новость. Мы принимаем их к сведению, но не не позволим, чтобы это повлияло на нашу поддержку Украины», — говорится в заявлении.

Ранее Сергей Лавров разъяснил, как именно Россия намерена отвечать на действия Запада. Министр пояснил, что российские военные не станут копировать тактику противника, но будут действовать на поле боя значительно жестче. Он также уточнил, что задача заключается в планомерном уничтожении военных объектов инфраструктуры Украины.

По словам главы МИД РФ, основная цель сейчас — это ликвидация каналов поставок западного вооружения. Дипломат отметил, что Россия намерена разрушать всю систему обеспечения, благодаря которой существует украинская армия.