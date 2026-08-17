В МИД РФ ответили Гане на запрос об участии граждан в СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Российские компетентные структуры изучат запрос Ганы о ее гражданах, участвующих в СВО на Украине. Об этом по итогам переговоров с главой МИД Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает и, я убежден, рассмотрит дополнительные просьбы, которые поступили от ганских друзей», — резюмировал российский дипломат.

Лавров заявил, что граждане ряда стран, включая африканские, заключают контракты с Вооруженными силами РФ по солидарности или из-за финансовых интересов. Также стало известно о 62 погибших гражданах Ганы в СВО. В российском МИД отметили, что еще 15 добровольцев из африканской страны считаются пропавшими без вести.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина. Глава государства не сомневается, что СВО рано или поздно закончится и обязательно победой России. Все цели и задачи будут достигнуты.