Мизулина прокомментировала концерты Канье Уэста в России: артисту припомнили слова о Гитлере Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась о предстоящих выступлениях американского рэпера Канье Уэста в России. Она назвала музыканта поклонником Адольфа Гитлера и выразила опасение, что его концерты могут пройти с неподобающей символикой.

«Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде», — говорится в публикации главы ЛБИ в Telegram-канале.

Тем временем в Государственной думе отреагировали на эту новость с меньшим эмоциональным напряжением. Депутат Виталий Милонов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что не усматривает проблемы в самом факте проведения концертов. Он пояснил, что, по его мнению, каждый артист имеет право заниматься творчеством, если он этого хочет.

Парламентарий призвал не делать поспешных выводов и не оценивать выступления до того, как они состоятся. Он отметил, что если человек стремится петь, то ему не стоит в этом мешать, и призвал относиться к гастролям спокойно.

Напомним, что всемирно известный хип-хоп исполнитель Канье Уэст, ныне выступающий под псевдонимом Ye, планирует дать в России два больших шоу. Концерты намечены на 10 и 11 октября на площадке «Газпром Арены» в Северной столице.