США всеми силами пытаются восполнить нехватку «Томагавков»: заключен новый контракт Фото: REUTERS.

США заключили с Raytheon контракт на 22,9 млрд долларов для ускорения производства ракет Tomahawk. Об этом сообщили в Пентагоне. Отмечается, что Вашингтон всеми силами хочет восполнить нехватку важного для Штатов вооружения.

"Заключенный военно-морскими силами США контракт предусматривает ускорение производства ракет Tomahawk", — сказано в публикации.

Raytheon, часть RTX, планирует тесно сотрудничать с небольшими и средними поставщиками по стране для быстрого увеличения производства ракет. Контракт с ВМС США рассчитан на семь лет.

Ранее KP.RU рассказал, что США из-за конфликта в Иране столкнулись с острой нехваткой вооружения. Оказалось, что Вашингтон использует в несколько раз больше ракет, чем планировалось изначально. Такими темпами может оказаться так, что вооруженные склады США опустеют. Вашингтон опасается, что не сможет защитить свои базы.