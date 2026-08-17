Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 августа 2026 17:10

США всеми силами пытаются восполнить нехватку «Томагавков»: заключен новый контракт

США подписали с Raytheon контракт на $22,9 млрд на выпуск ракет Tomahawk
Людмила МИТРОХИНА
США всеми силами пытаются восполнить нехватку «Томагавков»: заключен новый контракт

США всеми силами пытаются восполнить нехватку «Томагавков»: заключен новый контракт

Фото: REUTERS.

США заключили с Raytheon контракт на 22,9 млрд долларов для ускорения производства ракет Tomahawk. Об этом сообщили в Пентагоне. Отмечается, что Вашингтон всеми силами хочет восполнить нехватку важного для Штатов вооружения.

"Заключенный военно-морскими силами США контракт предусматривает ускорение производства ракет Tomahawk", — сказано в публикации.

Raytheon, часть RTX, планирует тесно сотрудничать с небольшими и средними поставщиками по стране для быстрого увеличения производства ракет. Контракт с ВМС США рассчитан на семь лет.

Ранее KP.RU рассказал, что США из-за конфликта в Иране столкнулись с острой нехваткой вооружения. Оказалось, что Вашингтон использует в несколько раз больше ракет, чем планировалось изначально. Такими темпами может оказаться так, что вооруженные склады США опустеют. Вашингтон опасается, что не сможет защитить свои базы.