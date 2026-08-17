UKMTO: вооружённые люди захватили грузовое судно у побережья Сомали Фото: REUTERS.

У побережья Сомали неизвестные вооружённые люди взяли под контроль гражданское грузовое судно. Как сообщает британское Управление морских торговых операций (UKMTO), инцидент произошёл в непосредственной близости от местного населённого пункта.

По данным ведомства, нападение случилось примерно в семи с половиной километрах к югу от сомалийского города Мареейо. Восемь вооружённых мужчин поднялись на борт корабля и полностью перехватили управление им. В официальном заявлении не уточняются другие детали этого происшествия.

Информация о состоянии экипажа и о том, какие именно грузы перевозило захваченное судно, на данный момент не сообщается. Представители UKMTO пока не комментируют возможные требования захватчиков.

Напомним, что 14 августа уже фиксировали атаку на танкер в Ормузском проливе. Тогда, по данным британских военных властей, корабль подвергся удару беспилотного летательного аппарата.