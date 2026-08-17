316 украинских дронов уничтожены над регионами России за день. Фото: Минобороны РФ

В течение дня с 8 утра до 8 вечера по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 17 августа, в понедельник, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее KP.RU писал, что российские военные в течение дня нанесли удары по сухогрузам в портах Одессы и Николаева, которые доставили вооружение и боеприпасы для ВСУ. Кроме того, в одесской гавани были поражены склады военного имущества Киева, атака производилась дронами и высокоточным оружием в рамках системной работы по уничтожению военной логистики противника.