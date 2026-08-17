Политолог Павлив: Елена Зеленская влияет на политические решения мужа Фото: REUTERS.

Политолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru заявил, что супруга главаря киевского режима Елена Зеленская оказывает влияние на принятие политических решений своим мужем. При этом эксперт подчеркнул, что она не занимается системными кадровыми вопросами в стране.

Павлив отметил, что личные отношения между Владимиром и Еленой Зеленскими давно переросли в нечто иное, больше напоминающее деловое партнерство. Эксперт добавил, что еще в период обычной семейной жизни супруга бывшего комика вела себя достаточно уверенно и даже дерзко по отношению к мужу на публике. Поэтому политолог не сомневается, что она способна оказывать воздействие на Зеленского в тех или иных вопросах.

Как считает Павлив, говорить о том, что женщина системно управляет назначениями и кадровой политикой, было бы неверно. По его словам, речь скорее может идти лишь об отдельных эпизодических случаях, а не о постоянном контроле. Эксперт предположил, что ее роль в управлении государством не является всеобъемлющей.

Ранее в издании «РБК-Украина» появилась информация, что Елена Зеленская, хотя и не участвует в политике публично, обладает негласным «золотым правом вето». В материале подчеркивалось, что ее воздействие на мужа и принимаемые им решения сложно переоценить.