В Германии уровень заполненности газохранилищ упал до 49,68% Фото: A08 / Shutterstock / Fotodom

В Германии зафиксировано рекордное падение запасов газа в подземных хранилищах — показатель опустился ниже 50 процентов. По данным на 17 августа, уровень заполненности составляет всего 49,68 процента, что существенно ниже значений аналогичного периода прошлых лет. Такую информацию предоставила европейская ассоциация операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Специалисты отмечают, что текущая ситуация вызывает серьёзные опасения у экспертов энергетического рынка. Директор объединения операторов немецких хранилищ Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн предупредил, что страна может столкнуться с перебоями в гарантированном газоснабжении в зимний период. Причиной он назвал именно слишком низкие объёмы накопленного топлива к середине августа.

Стоит напомнить, что в начале августа европейские государства сократили закупки сжиженного природного газа на мировых рынках до минимального уровня за последние два года. Одновременно выросли поставки трубопроводного газа из России через магистраль «Турецкий поток», достигнув рекордных значений с марта 2026 года.