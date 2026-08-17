Bloomberg: греческий танкер атаковали в Черном море Фото: Craig Lovell/globallookpress.com

Греческий нефтяной танкер «Скирос», который относится к крупному классу «Суэцмакс», был атакован в акватории Черного моря. Инцидент произошел прямо на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, расположенном неподалеку от Новороссийска, где судно получило повреждения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации уточняется, что атака на танкер под греческим флагом действительно имела место, однако детали случившегося пока раскрыты не полностью. На данный момент нет официальных данных о том, есть ли среди членов экипажа пострадавшие в результате этого происшествия.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент с судами за последнее время. Ранее у побережья Сомали вооруженные люди взяли под контроль гражданское грузовое судно.

По данным UKMTO, инцидент у Африки случился примерно в семи с половиной километрах к югу от сомалийского города Мареейо. Сообщается, что восемь мужчин с оружием поднялись на борт корабля и полностью перехватили управление им.