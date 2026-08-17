Трамп сообщил об ответе Ким Чен Ына на предложение о диалоге Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что получил ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына на своё предложение о начале диалога. Это стало известно во время общения американского лидера с журналистами 17 августа.

«Откуда вы знаете, что он не ответил?» — парировал Дональд Трамп в Белом доме, когда журналисты поинтересовались, почему от лидера КНДР до сих пор не последовало реакции на его предложение.

Президент США заверил, что ответ от Ким Чен Ына всё же поступил, и охарактеризовал характер диалога как положительный.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении возобновить диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнув, что у него сохраняются «очень хорошие отношения» с северокорейским руководителем. Он также поручил главе Пентагона существенно сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».