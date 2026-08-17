Финт Трампа: Зачем на самом деле Дональд хочет помирить Северную Корею с Южной

Трамп продолжает удивлять своим политическим дриблингом, который нельзя предсказать. Фото: REUTERS.

Трамп продолжает удивлять своим политическим дриблингом, который нельзя предсказать. Еще в начале августа госдепартамент США заявил, что Вашингтон осуждает проводимые Северной Кореей новые испытания баллистических ракет и назвал их «провокациями» КНДР. А вчера президент США в соцсети пожурил уже Южную Корею за то, что она отказалась поучаствовать в «денуклеаризации» Ирана. И наоборот, напомнил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном у него «очень хорошие отношения».

Бей своих...

А еще Трамп поведал в соцсети, что распорядился уменьшить масштаб начинающихся сегодня совместных военных учений США и Южной Кореи. Они должны были идти 10 дней с участием 18 тысяч южнокорейских солдат. Но Трамп вдруг решил, что они посылают Пхеньяну «совершенно неуместный враждебный сигнал». Совсем отменить маневры нельзя – все было согласовано давным-давно, но сделать их поскромнее надо бы. Тем более, что за все «как всегда», указал Трамп, в основном приходится платить американцам.

Как стыкуются укор в адрес Сеула за отказ в той или иной форме помочь Вашингтону не допустить создания Ираном ядерного оружия и одновременный чуть ли не пламенный привет Пхеньяну, у которого уже давно ядерное оружие есть? Вот уж действительно, один Трамп знает.

В западной прессе есть догадки – дескать, Южная Корея сама просила Трампа помочь наладить отношения с Пхеньяном, чтобы тот согласился на возобновление переговоров. Так ли это, KP.RU помог разобраться ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Оторвать КНДР от России и Китая

- Трамп до сих пор является единственным американским президентом, который несколько шагов сделал по территории КНДР и встречался с высшим руководителем Северной Кореи, - объясняет Ким. - Он хочет снова показать себя миротворцем, опять заговорил о налаживании отношений с Пхеньяном, сокращении количества военных учений с Южной Кореей. Кстати, в 2018 году он их даже отменил, но потом сам же и продолжил проводить. К Ким Чен Ыну Трамп, как заверяет, относится хорошо, всегда его хвалит. Да и северокорейский лидер когда-то обращался к нему «дорогой Трамп». Но поскольку американская политика по отношению к КНДР не изменилась, Северная Корея занимает резко отрицательную позицию по отношению к США.

Попытка Трампа показать себя миротворцем связана еще и с тем, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что хотел бы заключить с КНДР соглашение об окончании войны. Это наверняка согласовано с Вашингтоном, и Белый дом таким образом хочет показать, что он поддерживает стремление Южной Кореи к мирным отношениям с КНДР. Хотя на самом деле Вашингтон и Сеул пугает, что Северная Корея укрепляет связи с Россией и Китаем. И американцы с южнокорейцами очень бы хотели эти связи оборвать.

Но для того, чтобы окончить войну, нужно всестороннее заявление – и США, и Южной Кореи. То есть Сеул должен дать согласие на подписание соглашения о перемирии 1953 года, который он так и не подписал. А Вашингтон должен признать, что США воевали в Корейской войне. Сейчас его позиция такая: США не объявляли войну Корее, да, там были американские войска, но в составе войск ООН, поэтому мы тут ни при чем. Хотя большая часть иностранцев, погибших во время Корейской войны, это американцы.

Трамп вдруг напомнил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном у него «очень хорошие отношения». Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снова в образе миротворца

- Выходит, Трамп хочет присоседится к мирной инициативе, чтобы реанимировать свой образ миротворца, который сошел на нет, когда он начал войну в Иране?

- Это главное. А реально он ничего не будет делать. Ведь если заключать мирный договор, то надо брать на себя какие-то конкретные обязательства.

Северная Корея явно отнесется к очередной инициативе о заключении мира довольно прохладно, и вот по какой причине. В 2018 году Южная Корея предложила Северной заключить соглашение об окончании войны. Пхеньян был согласен. Передали это дело Трампу, тот вроде все одобрил. И что в итоге? Да ничего. Вашингтон и Сеул просто отказались от принятия каких-либо решений, которые бы положили конец этой войне.

Поэтому все это игра на публику. Сейчас будут попытки как-нибудь попробовать привлечь на свою сторону Ким Чен Ына. Но это пустые надежды.

Как понять новый финт Трампа

Слова эксперта о том, что позитивные сигналы в адрес Пхеньяна со стороны Трампа – лишь игра на публику, подтверждает тяжелая ситуация для Белого дома накануне приближающихся промежуточных выборов в конгресс в начале ноября. Президенту-республиканцу надо предъявить избирателям свои победы, а с ними совсем туго.

Иран, который Трамп, по его же словам, уже победил раз 50, продолжает держаться и наносить ответные удары по американцам и их союзникам. На Ближнем Востоке уже открыто говорят, что США – плохой защитник их безопасности и активно ищут новые оборонительные альянсы. Тегеран собирается не пропускать через Ормузский пролив, который Трамп уже пообещал присоединить к США, американские и израильские суда. Цены на нефть вновь устремились вверх. Среди американцев все больше тех, кто считает войну в Иране проигранной.

Тут самое время отвлечь публику от мрачных событий и мыслей. Сколько Трамп уже войн закончил? Он сам считает, что не меньше восьми. Иранская вряд ли станет девятой – слишком там завязло все. А почему бы не объявить как о своей победе заключение соглашения о мире между Южной и Северной Кореями? Такой неожиданный финт может в пропагандистском плане сработать. Ведь Трамп уже пытался их мирить. Может, попробовать повторить?

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