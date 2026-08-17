Трамп заявил, что Иран не выражает готовности принять условия о мире

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона не выражает готовности принять его условия для мира в регионе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

«Они хотят заключить сделку, но они не идут на ту сделку, которую я считаю необходимой», — резюмировал американский лидер.

Он подчеркнул готовность Вашингтона идти до конца в достижении своих целей.

Напомним, Трамп считает, что главная цель Вашингтона в Иране — это добиться от Тегерана полного его неучастия в программе мирного атома. США продолжают настаивать на том, что якобы Иран хочет создать ядерное оружие, что угрожает Вашингтону. Однако у Штатов нет никаких доказательств этого факта, все обвинения голословны. Также Трамп хочет сделать Ормузский пролив американским.