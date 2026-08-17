Say Agency опровергло слухи о замене Канье Уэста на концертах в Петербурге. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторы концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально опровергли информацию о возможной замене американского рэпера, пишет «КП-Петербург». Поводом для беспокойства фанатов стал пункт в договоре оферты, допускающий замену артиста без возврата средств за билеты.

Скриншот этого условия быстро разлетелся по соцсетям. Однако в российском агентстве SAY Agency пояснили, что речь идёт о стандартном пункте, который относится только к сборным мероприятиям с несколькими исполнителями.

«Билетный оператор предоставил стандартный договор оферты, который является одинаковым для всех массовых мероприятий. Пункт о замене в договоре относится только к сборным мероприятиям с несколькими исполнителями, где один из артистов по каким-то причинам не может выступить», — заявили в пресс-службе компании. Сейчас данную строчку удалили.

В агентстве подчеркнули, что Канье Уэст не может быть заменён, поскольку он является главным артистом шоу. Билеты, купленные на официальном сайте, действительны и будут отправлены на почту покупателей — PDF-файлы формируются не сразу из-за большого количества проданных билетов.

Ранее KP.RU писал, что Канье Уэст даст два концерта в России — 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, билеты по минимальной цене 9 тысяч рублей были раскуплены за час, VIP-ложи почти полностью разобраны.