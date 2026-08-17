Трамп подтвердил, что в сентябре Си Цзиньпин встретится с ним в Белом доме Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил планы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Она должна пройти в Белом доме 24 сентября, сообщил американский лидер 17 августа представителям СМИ в Овальном кабинете.

«К нам приезжает председатель Си где то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября», - сообщил президент США.

По данным Politico, председатель КНР Си Цзиньпин пропустит мероприятия Генассамблеи ООН в Нью Йорке, его визит в США будет посвящён переговорам с Дональдом Трампом. Лидер Китая прибудет в страну вечером 23 сентября, проведёт однодневные переговоры в Белом доме 24 сентября и улетит 25 сентября. На сессии Генассамблеи вместо него выступит заместитель председателя КНР, его речь запланирована на 26 сентября.

Несмотря на обвинения Дональда Трампа в адрес Пекина о вмешательстве в американские выборы, подготовка к сентябрьскому визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается, об этом ранее сообщил госсекретарь Марко Рубио.