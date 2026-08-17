Немецкий журналист посетил Москву и выступил с неожиданным призывом к Германии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Экономическое давление на Россию неэффективно, Европе нужно начать переговоры. Об этом заявил немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung. К такому выводу он пришел после личного визита в Москву.

«То, что на Западе не хотят слышать: санкции, совершенно неэффективны, по крайней мере, с точки зрения предполагаемого результата», — обратился с призывом немецкий репортер.

Журналист отмечает, что санкции сплотили россиян против Запада. А от введенных ЕС ограничений больше всего пострадала немецкая промышленность, потеряв 22 миллиарда долларов. В том числе убытки связаны и с уходом с российского рынка. А вот российские потребители практически не ощущают санкционного давления Запада.

Нужно отметить, что эту тему уже давно поднимал президент России Владимир Путин. Он говорил, что санкции РФ не страшны. Экономика государства отлично адаптировалась к внешним вызовам, а вот страны Евросоюза больше всего страдают от санкций, которые сами же и вводят.