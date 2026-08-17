Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп оценил идею сделать Ормузский пролив американским. Он считает, что морской путь должен находиться под контролем Вашингтона.

«Я просто считаю, что это отличная идея. Я к тому, что мы его (Ормузский пролив — прим. ред.) контролируем... Мне нравится идея объявить его территорией (США — прим. ред.)», — резюмировал глава Белого дома в разговоре с журналистами.

Напомним, Трамп уже заявлял, что считает Ормузский пролив американской территорией. Политик предложил закрепить этот статус морского пути документально после окончания конфликта в Иране. Также президент США перечислил условия заключения мира в исламском государстве. Однако он не видит стремления от Тегерана заключать сделку.