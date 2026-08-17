GitHub, Copilot и Microsoft Teams не работают в России 17 августа: что случилось

GitHub, Copilot и Microsoft Teams не работают в России 17 августа Фото: REUTERS.

В работе сервисов Microsoft произошёл массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы с GitHub, Copilot и Teams. Об этом следует из данных Downdetector.

Первые жалобы на GitHub появились около 16:30 мск, затронув и другие сервисы. Проблемы подтверждены в 16:40 мск. К 19:16 доля неудачных запросов достигла 20%, говорится в сообщении от источника.

При загрузке архивов и репозиториев показатель ошибок достигал 50%. Это затронуло сервисы аутентификации: SAML, OIDC, SCIM и Team Sync. GitHub продолжает искать причину неполадок. Пока никаких комментариев от разработчиков не поступило.

Ранее KP.RU предупредил россиян. Оказалось, что аферисты научились использовать сбой в онлайн-сервисах для своей выгоды. Аналитики издания подробно рассказали о схеме мошенников.