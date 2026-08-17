В России запущен новый способ обеспечения бензином: в чем суть Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургская биржа запустила новый механизм поставок бензина. Решение одобрено правительством РФ. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Механизм доступен через ОТП РЖД на условиях "франко-вагон станция отправления ОТП". Покупатели топлива должны подтвердить конечного потребителя и наличие договоров с РЖД.

«Биржей введен механизм обеспечения конечных потребителей бензином автомобильным. Возможность применения такого биржевого механизма доступна только через ОТП РЖД (на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП") ввиду обеспечения прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей», — пишет ТАСС, ссылаясь на документ от биржи.

Отметим, что конечные потребители — это лица, приобретающие нефтепродукты для личных нужд, переработки или реализации через АЗС и другие сбытовые активы.

Ранее KP.RU рассказал, как обстоят дела с бензином в России. Сообщается, что цены на топливо в последнюю неделю заметно снизились. Но в некоторых регионах все же отмечается напряженная обстановка из-за нехватки бензина.