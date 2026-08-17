Владислав Петровский

Умер Владислав Петровский, экс-музыкант группы «Цветы». Отмечается, что причиной смерти 74-летнего артиста стала авария с участием питбайка. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова родственников музыканта.

«Вчера Владислава не стало. Петровский ехал на велосипеде, пересекая перекресток, в артиста на большой скорости влетел подросток, у которого не было водительских прав», — говорится в источнике.

Трагедия произошла в Петушинском районе Владимирской области. Пока неизвестна дата и место прощания с Петровским.

Отмечается, что Петровский играл в группе Стаса Намина «Цветы» как клавишник и аранжировщик. В 1990-х он вместе с Александром Лосевым выступал под этим же названием, используя их репертуар.

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