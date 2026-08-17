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НовостиВ мире17 августа 2026 19:57

В Италии высказались о возможном «русском следе» при взрыве на заводе: вот что сказали

Глава МО Италии Крозетто опроверг "русский след" во взрыве на заводе оружия
Людмила МИТРОХИНА
В Италии высказались о возможном «русском следе» при взрыве на заводе

В Италии высказались о возможном «русском следе» при взрыве на заводе

Фото: Shutterstock.

Правительство Италии отрицает причастность России к взрыву на заводе боеприпасов под Римом. Отмечается, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто опроверг наличие «русского следа» в инциденте. Он признался, что у властей европейской страны нет каких-либо данных о подробностях инцидента и виновных.

«Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы», — резюмировал представитель итальянских властей в интервью Adnkronos. Однако итальянские спецслужбы продолжают расследование инцидента.

В четверг, 13 августа, на заводе по производству боеприпасов в Коллеферро, в 60 км от Рима, произошел мощный взрыв. Пострадавших нет. Все сотрудники успели эвакуироваться. Ранее KP.RU сообщил, что итальянские следственные органы практически сразу возбудили уголовное дело по факту случившегося.