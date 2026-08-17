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НовостиПолитика17 августа 2026 20:53

ВСУ атаковали автобус в Шебекино, пострадал водитель

Автобус поврежден после атаки украинского дрона в Белгородской области
Мария ПАНЮТИНА
ВСУ атаковали автобус в Шебекино, пострадал водитель

ВСУ атаковали автобус в Шебекино, пострадал водитель

Фото: REUTERS.

Киевский режим дроном атаковал автобус в Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус. Водителя бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

В ведомстве добавили, что у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. Позже мужчину переведут в областную клиническую больницу. В результате атаки автобус получил повреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дронами атаковал Московскую область. Губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что беспилотник упал на территорию частного дома. В результате удара погиб 83-летний мужчина. Также пострадали три человека.