Объём вложений РФ в госбумаги США в июне опустился до 27 млн долларов

В июне 2026 года снизился объём российских вложений в госбумаги США Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года объем российских инвестиций в американские государственные облигации сократился с $29 до $27 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов США.

Данные показывают, как в июне распределились российские вложения. Из общих российских вложений в американские госбумаги на долгосрочные облигации пришлось $23 млн, на краткосрочные — $4 млн. Для сравнения: в мае показатель составлял $29 млн ($26 млн и $3 млн соответственно), в апреле — $26 млн ($24 млн и $2 млн), а в марте — $25 млн ($22 млн и $3 млн).

Как свидетельствуют данные, резкое сокращение российских инвестиций в американский государственный долг началось весной 2018 года: в апреле их объем упал с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае снизился до $14,9 млрд.

Согласно подсчетам Банка России, по состоянию на 7 августа 2026 года международные резервы России выросли на $19,7 млрд, достигнув в сумме $740 млрд.